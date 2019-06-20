Воробьев взял на контроль отработку обращений по Подмосковью после прямой линии с Путиным

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял на личный контроль отработку всех обращений на прямую линию с Владимиром Путиным, которые касались Подмосковья. Об этом он заявил в четверг в своем аккаунте в Instagram.

"Все просьбы, заявленные на прямой линии президента, будут отработаны в кратчайшие сроки. Держу на контроле. Обращения жителей Подмосковья обсудим в следующий четверг в прямом эфире, в том числе с приглашением граждан в Центр управления регионом или к главам муниципалитетов", - написал он.

Глава Подмосковья также планирует лично связаться с обманутым дольщиком из Реутова, который задал свой вопрос президенту после мероприятия. Об этом пресс-служба губернатора написала в своем Telegram-канале. Задавший вопрос про дольщиков журналист не представился, однако сказал, что его объект называется "Новокосино-2" и расположен в городском округе Реутов.

"Прямая линия с Владимиром Путиным" 20 июня продолжалась более 4 часов. В ходе нее в адрес президента РФ поступило 2,6 млн обращений. Прямые линии проводятся с 2001 года. К первой такой программе поступило около 400 тыс. вопросов, затем это число росло. Рекорд был поставлен в 2015 году - 3,25 млн вопросов. В последние три года количество обращений, которые обычно начинают принимать за десять дней до эфира, оставался на уровне 2,5-2,8 млн.