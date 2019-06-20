Власти Подмосковья сообщили, что полигон "Долгопрудный" рекультивируют до 2021 года

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Закрытый мусорный полигон "Долгопрудный" в одноименном округе Московской области будет рекультивирован до 2021 года. Стоимость работ составит 1,5 млрд рублей, они будут финансироваться из федерального, регионального и местного бюджетов в рамках направления "Чистая страна" национального проекта "Экология", сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Подмосковья.

"Администрация городского округа Долгопрудный заключила муниципальный контракт по рекультивации закрытого полигона ТКО "Долгопрудный". По условиям контракта, рекультивация должна завершиться 31 декабря 2020 года. Цена контракта по итогам торгов составила 1,5 млрд рублей" - сказал собеседник агентства.

Рекультивировать свалку будет АО "Монолитное строительное управление-1" (МСУ-1). Работы будут идти в два этапа. Сначала тело полигона выровняют, придадут ему правильную форму, присыпят инертными грунтами, накроют георешеткой и специальным экраном, не пропускающим осадки, и возведут на нем систему сбора и уничтожения свалочного газа. Затем поверх этих слоев уложат плодородную почву и засеют газон.

Как ранее сегодня сообщали в Минэкологии области, работы планируется начать в июле 2019 года.

По данным ведомства, полигон "Долгопрудный" был закрыт в 2013 году. За время работы он накопил более двух млн тонн отходов, его площадь составила 13,8 га. Рекультивация "Долгопрудного" улучшит условия жизни более 1 млн человек, проживающих в городском округе Долгопрудный и его окрестностях.