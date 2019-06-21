Экозоны для отдыха появятся во всех муниципалитетах Подмосковья

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Власти Московской области запустили программу по благоустройству "Цвет Лета", за счет которой в каждом муниципалитете до 2 августа будут созданы экологические зоны для отдыха. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства благоустройства Подмосковья.

"Министерство благоустройства запустило программу "Цвет Лета". В каждом муниципалитете должна появиться экозона. Это ландшафтное пространство, где искусственно будет создано место для отдыха людей, жизни растений, насекомых, птиц и животных", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе ведомства, все эконозоны в муниципалитетах Подмосковья должны быть созданы до 2 августа.

По словам министра благоустройства региона Михаила Хайкина, создаваемые экологические зоны должны функционировать несколько лет.

"Это ландшафтные пространства с многолетними цветами, красиво оформленные с точки зрения архитектуры, которые могут функционировать круглогодично", - процитировали в пресс-службе Хайкина.