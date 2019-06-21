В Подмосковье водитель гидроцикла сбил ребенка у лодочной станции на Оке

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Водитель гидроцикла наехал на ребенка около лодочной станции на реке Оке в Серпуховском районе Подмосковья. Об этом ТАСС в пятницу сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"По предварительным данным, сегодня в акватории реки Оки вблизи лодочной станции "Старт" водитель гидроцикла совершил наезд на малолетнего мальчика. В результате происшествия ребенок получил телесные повреждения различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение Москвы", - сказала Марковская.

Начата доследственная проверка. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.