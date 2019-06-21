{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Подмосковье водитель гидроцикла сбил ребенка у лодочной станции на Оке

Ребенка госпитализировали

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Водитель гидроцикла наехал на ребенка около лодочной станции на реке Оке в Серпуховском районе Подмосковья. Об этом ТАСС в пятницу сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"По предварительным данным, сегодня в акватории реки Оки вблизи лодочной станции "Старт" водитель гидроцикла совершил наезд на малолетнего мальчика. В результате происшествия ребенок получил телесные повреждения различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение Москвы", - сказала Марковская.

Начата доследственная проверка. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Теги
Россия
Защита вновь обжалует арест экс-главы Раменского района Подмосковья
Ранее сообщалось, что Андрея Кулакова арестовали повторно до 7 июля
Читать полностью