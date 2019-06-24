В Клину планируют построить концертный комплекс

КЛИН /Московская область/, 24 июня. /ТАСС/. Театрально-концертный комплекс планируют создать на территории городского округа Клин, проект находится на стадии обсуждения концепции. Об этом сообщил в понедельник журналистам губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В понедельник на площадке V Международного фестиваля искусств П. И. Чайковского состоялось совещание по развитию туристического потенциала Клина с участием вице-премьера РФ Ольги Голодец, губернатора Воробьева, министра культуры Московской области Нармин Ширалиевой и пианиста Дениса Мацуева. В рамках совещания Голодец отметила, что в Клину предполагается развитие туристического кластера.

"Хочется иметь уже другого уровня современный музыкальный центр, где на постоянной основе могут давать мастера уроки одаренным детям. В Московской области большое количество [детей] занимаются музыкой, но кто-то выбирает это как свою будущую профессию, кто-то хочет стать жемчужиной, и для этого нужны мастер-классы, для этого нужны другого уровня музыкальные инструменты. Наша задача это обеспечить. Сегодня уже есть концепция, есть понимание того, что должно здесь находиться. Есть участок, который подготовлен нами", - сказал Воробьев.

Глава городского округа Клин Алена Сокольская в беседе с журналистами рассказала, что площадь застройки составляет порядка 13 га. "Сейчас есть концепция, она рассматривалась как вариант с возможностью привлечения, в том числе, инвесторов для строительства целого ряда других сопровождающих центр необходимых при любом музыкальном [комплексе] объектов, таких как гостиницы, гримерные, хранилища под костюмы - то есть все то, что может быть не в зоне самого центра, но должно сопровождать", - сказала Сокольская.

V Международный фестиваль искусств П. И. Чайковского проходит с 21 по 30 июня в мемориальном музее-заповеднике композитора. Фестиваль проводится в рамках губернаторской программы "Наше Подмосковье" правительства Московской области при поддержке Министерства культуры РФ.