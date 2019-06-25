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В Подмосковье построят семь пожарных депо до конца 2019 года

Всего в регионе ввели в эксплуатацию более 80 пожарных депо с 2013 года

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Власти Московской области планируют ввести в эксплуатацию семь пожарных депо в 2019 году. Строительство ведется по губернаторской программе "Безопасность Подмосковья", сообщила во вторник пресс-служба вице-губернатора региона Дмитрия Пестова.

"Первое в этом году новое пожарное депо введено в эксплуатацию в городском округе Зарайский. Оно обеспечит противопожарное прикрытие 35 окрестных населенных пунктов с общим населением порядка 5,5 тыс. человек. Это означает, что теперь пожарные расчеты смогут прибывать на происшествия в данных населенных пунктах в рамках установленного нормативами времени, которое для сельской местности не должно превышать 20 мин <...> Всего в 2019 году по губернаторской программе в Подмосковье планируется ввести в эксплуатацию семь новых пожарных депо", - говорится в сообщении.

Как отметил Пестов, слова которого приводятся в сообщении, с 2013 года на территории региона ввели в эксплуатацию более 80 пожарных депо, что позволило обеспечить нормативное прибытие пожарных расчетов на 98% территории области.

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