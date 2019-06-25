Ледовая арена имени хоккеиста Владимира Петрова откроется в Красногорске 30 июня

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Открытие физкультурно-оздоровительного комплекса имени хоккеиста Владимира Петрова состоится в Красногорске 30 июня. В этот день пройдет матч с участием известных спортсменов, сообщила во вторник пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

"Первой игрой на льду новой арены станет матч между командой ЦСКА против "Легенд хоккея". Участниками события станут трехкратный олимпийский чемпион, десятикратный чемпион мира Владислав Третьяк, двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира Борис Михайлов, обладатель Кубка Стэнли, чемпион мира Илья Брызгалов, двукратные олимпийские чемпионы Алексей Касатонов и Александр Якушев", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в комплексе оборудованы главная и тренировочная ледовые арены, сауны, тренерские и массажный кабинет, а также зал для игровых видов спорта.

"Какое имя дать новому спортивному комплексу в Красногорске, мы не сомневались. Владимир Петров - легендарный мастер, хоккеист, который выходил на лед в самый известной тройке мира - с Валерием Харламовым и Борисом Михайловым. Его имя уже вписано в историю. Идея открыть хоккейный центр в Красногорске принадлежит именно Владимиру Владимировичу Петрову. Этот уникальный спортивный комплекс мы построили по поручению президента России", - цитирует пресс-служба министра физической культуры и спорта области Романа Терюшкова.

Двукратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира и 11-кратный чемпион СССР Петров выступал в ЦСКА и сборной страны. Он занимает четвертое место по количеству заброшенных шайб в истории советского и российского хоккея. В составе сборной СССР принимал участие в Суперсерии 1972 года. Петров умер в ночь на 28 февраля 2017 года на 70-м году жизни.