Площадь лесных пожаров в Подмосковье выросла за сутки до 688 га

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Площадь четырех действующих на территории Московской области лесных пожаров выросла за прошедшие сутки с 318 до 688 га. Об этом говорится в информационных сообщениях Авиалесоохраны.

"На 00:00 мск 26 июня (действуют) четыре пожара на землях лесного фонда на площади 316 га в Московской области. На 00:00 мск 27 июня (действуют) четыре пожара на землях лесного фонда на площади 688 га в Московской области", - говорится в сообщении.

В четверг в интернете появились сообщения жителей Москвы, обративших внимание на запах гари на юге столицы, в районе станций метро "Пражская" и "Улица Академика Янгеля", похожий на запах дыма от торфяников. По данным источника ТАСС в экстренных службах Москвы поступили две заявки на неприятный запах дыма: с юга и востока.

В свою очередь в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области ТАСС сообщили, что торфяных пожаров на территории региона нет.

"За прошедшие сутки, 26 июня, на землях лесного фонда Московской области ликвидированы семь лесных пожаров на общей площади 22 га, локализовано четыре пожара на площади 503 га, действующих пожаров нет", - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.