Депутаты "Единой России" получили большинство мандатов на выборах в Серпухове

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Депутаты партии "Единая Россия" получили 26 мандатов из 30 на выборах в совет депутатов городского округа Серпухов, явка на выборах составила свыше 16%. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба избирательной комиссии Московской области.

"По результатам выборов все депутатские мандаты замещены <...> Кандидатами от политических партий - 30 мандатов: от партии "Единая Россия" - 26; от партии "Справедливая Россия" - ноль; от партии ЛДПР - три; от партии КПРФ - один", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе с ссылкой на председателя Мособлизбиркома Илью Березкина, явка избирателей составила 16,4% или более 21,8 тыс. человек.

"В Мособлизбирком жалоб не поступало. В ТИК (территориальную избирательную комиссию) Серпухова поступила одна жалоба, в УИК (участковую избирательную комиссию) - три. Все жалобы рассмотрены, ответы заявителям даны", - добавил Березкин.

Выборы в совет депутатов городского округа Серпухов состоялись 30 июня.