Минэкологии Подмосковья оштрафовало богородское предприятие за ограничение доступа к реке

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Министерство экологии и природопользования Московской области наложило два крупных штрафа на производителя упаковочных материалов ОАО "Караваево" в Богородском округе за ограничение доступа к реке и незаконное водопользование. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"ОАО "Караваево" в нарушение законодательства ограничило свободный доступ к реке. Помимо этого, выяснилось, что предприятие сбрасывает очищенные сточные воды без разрешения на пользование водным объектом. Инспекторы эконадзора наложили на предприятие два административных штрафа на общую сумму 325 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе расследования установили, что предприятие использует очистные сооружения с иловыми площадками площадью порядка 700 кв. м. Отводной коллектор выведен на дно реки Шерны, а также ее акваторию захватывает часть ограждения производственной площадки. Таким образом был ограничен доступ к реке, что и явилось нарушением природоохранного законодательства.

В пресс-службе уточнили, что Минэкологии держит на контроле устранение выявленных нарушений.

Ранее специалисты ведомства также обнаружили 10 незаконных источников сброса неочищенных сточных вод с очистных сооружений и автозаправок в реку Гуслицу в городском округе Егорьевск.