Жители Подмосковья с начала года сдали на переработку 230 т непригодной техники

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Жители Московской области сдали на переработку 230 т непригодной к использованию техники в рамках программы "Школа утилизации: электроника" в первом полугодии 2019 года, что превысило почти вдвое результаты аналогичного периода 2018 года. В утиль сдавали старые компьютеры, клавиатуры, стиральные машины, сообщили в пресс-службе Минмособлимущества.

"В рамках программы безвозмездной утилизации электронных отходов "Школа утилизации: электроника" в первом полугодии собрано и переработано почти 230 т электролома (компьютеры, принтеры, клавиатуры, бытовую технику и даже телефоны). Это почти вдвое превышает результат аналогичного периода прошлого года (117 т)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что лидирующие позиции по сбору заняла образовательная сфера (116 т). Учреждения здравоохранения сдали 32 т, 21 т сдали региональные органы власти, 14 т - органы социальной защиты. Среди муниципальных образований больше всего утиля приняли в Коломне (38 т), на втором месте Ногинск (24 т) и на третьем Щелково (12 т).

Программа "Школа утилизации: электроника" стартовала в 2016 году в Московской области, сегодня реализуется в шести субъектах России: Москва, Тульская, Тамбовская, Волгоградская области, Республика Мордовия. По итогам полугодия во всех регионах удалось собрать и переработать 790 т электронных отходов.