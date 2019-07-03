Суд продлил срок ареста экс-главе Раменского района Подмосковья, обвиняемому в убийстве

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Серпуховский городской суд продлил на три месяца срок ареста бывшему главе Раменского района Подмосковья Андрею Кулакову, обвиняемому в убийстве. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Артем Сарбашев.

"Срок ареста продлен до 8 октября", - сказал адвокат.

1 июня Бабушкинский суд арестовал Кулакова до 7 июля, однако Мосгорсуд отменил это решение и вернул ходатайство следствия об аресте на пересмотр. 21 июня Бабушкинский суд повторно арестовал Кулакова до 7 июля. Кулаков содержится в СИЗО Серпухова.

Он был задержан 31 мая. По данным следствия, в ночь на 2 мая в салоне автомобиля Кулаков убил 39-летнюю заместителя главы Общественной палаты Раменского района Евгению Исаенкову, к которой "испытывал личные неприязненные отношения". По данным СК, женщина была задушена. Вину экс-чиновник не признал, заявив, что в ночь убийства был дома с со своей семьей.

Кулаков досрочно сложил полномочия главы района 29 мая.