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Минэкологии Подмосковья оштрафовало Шереметьево за сброс стоков в ручей

Сумма штрафа составила 90 тыс. рублей

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Министерство экологии и природопользования Московской области оштрафовало АО "Международный аэропорт Шереметьево" на 90 тыс. рублей за сброс неочищенных стоков в ручей, впадающий в реку Клязьму. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ведомства.

"В ходе административного расследования выяснилось, что компания допустила сброс неочищенных сточных вод в ручей, берущий начало на территории аэропорта и впадающий в реку Клязьму <…> За это нарушение общество оштрафовано на 90 тыс. рублей. Рассматривается вопрос о предъявлении к возмещению ущерба, нанесенного водному объекту", - говорится в сообщении.

Эконадзор установил, что в ручье были превышены предельно допустимые концентрации взвешенных веществ, фенолов и нефтепродуктов, соединений азота и железа.

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