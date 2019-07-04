Жители Подмосковья старше 80 лет начнут получать подарки на юбилеи с октября

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг приняли в трех чтениях закон, согласно которому подмосковным пенсионерам, достигшим 80 лет и старше, будут предоставляться подарочные наборы.

"Проект закона разработан в целях адресной политики по усилению социальной поддержки граждан пожилого возраста и предусматривает вручение гражданам, получающим пенсию в соответствии с законодательством Российский Федерации, подарочного набора в связи с 80-летием, 85-летием, 90-летием, 95-летием, 100-летием и далее", - сообщила в ходе заседания Мособлдумы министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, соответствующие меры разработаны в целях адресной политики по усилению соцподдержки граждан пожилого возраста.

В беседе с журналистами министр отметила, что нововведение начнет действовать в регионе с 1 октября. "Предположительно, в качестве подарка для мужчин будет плед, а для женщин - павлопосадский шерстяной платок", - сказала Фаевская.

На сайте Мособлдумы поясняется, что в 2019 году подарки получат около 18 тыс. человек, а в 2020 году - 74 тыс. человек. В текущем году на эти цели планируется выделить около 38 млн рублей.