Минэкологии Подмосковья оштрафовало компанию в Химках за ограничение доступа к ручью

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Министерство экологии и природопользования Подмосковья вынесло штраф в размере 250 тыс. рублей компании в городском округе Химки за ограничение доступа к притоку реки Клязьмы. Об этом в четверг сообщила пресс-служба министерства.

"Инспекторы эконадзора вынесли постановление о назначении административного наказания в отношении ООО "Империя", которое занимается оптовой торговлей в городском округе Химки. В ходе проверки деятельности общества было установлено, что на своем земельном участке вблизи Нового шоссе работники компании установили забор до уреза воды руслового ручья, притока реки Клязьмы. Таким образом компания ограничила свободный доступ к водному объекту. За это ООО было оштрафовано на 250 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что компания нарушила природоохранное законодательство не в первый раз. Ранее жители муниципалитета сообщали о незаконной свалке, устроенной на земельном участке компании в микрорайоне Клязьма-Старбеево.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с Водным кодексом РФ поверхностные водоемы являются общедоступными объектами.