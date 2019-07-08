Ливень, гроза и град ожидаются в Подмосковье в ближайшие часы

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Сильный дождь, гроза и град накроют Подмосковье в ближайшие часы. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в ближайший час с сохранением до 21 часа понедельника в Московской области ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, усиление юго-западного ветра при грозе с порывами до 15 м/с", - сообщили в региональном главке.

Спасатели советуют дома закрывать форточки и окна, отключать электричество, газ и водопровод в целях безопасности. На улице - укрываться в прочном здании, не прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий, а также не подходить к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам, держаться подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев.