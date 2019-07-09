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Онлайн-сервис по определению границ сельхозземель запустили в Подмосковье

Сервис также будет предоставлять информацию об удельном показателе кадастровой стоимости земельного участка

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Власти Московской области запустили онлайн-сервис "Агроанализ", который позволит гражданам узнать точные границы сельскохозяйственных земель, сообщила пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству региона.

"С помощью сервиса "Агроанализ" жители Московской области, а также представители бизнес-сообщества могут узнать актуальные сведения о пересечении границ земельного участка с землями сельскохозяйственного назначения, в том числе о пересечениях с особо ценными и мелиорируемыми сельскохозяйственными угодьями", - приводятся в сообщении слова председателя Мособлархитектуры Владислава Гордиенко.

Отмечается, что в создании проекта были задействованы комитет по архитектуре и градостроительству Московской области, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области и ГБУ МО "Мособлгеотрест".

В пресс-службе уточнили, что онлайн-сервис доступен на базе геопортала Подмосковья и будет также предоставлять информацию об удельном показателе кадастровой стоимости земельного участка по группе земель сельскохозяйственного назначения. Для получения всех этих данных будет необходимо ввести кадастровый номер участка в поисковую строку, справочная информация отобразится в открывшемся окне.

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Россия
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