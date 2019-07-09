В Подмосковье начали штрафовать за превышение средней скорости на трассах

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Первый из стационарных комплексов определения средней скорости в Московской области - на Ярославском шоссе - начал фиксировать нарушения. До конца года такие комплексы появятся на 100 участках трасс, сообщила во вторник пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"Сегодня, 9 июля, на участке федеральной дороги М-8 "Холмогоры" (Ярославское шоссе) с 52-го по 56-й км, которая проходит в Сергиево-Посадском городском округе, стационарный комплекс фотовидеофиксации начал определять среднюю скорость движения транспортных средств. Комплекс теперь фиксирует порог превышения скорости в 20 км/ч на всем участке. В этом году еще на 100 потенциально опасных участках дорог Московской области планируется перенастроить стационарные комплексы на среднюю скорость", - говорится в сообщении.

Так, аналогичные комплексы заработают на участках Новорижского, Новорязанского и Киевского шоссе: на 81 км - 84 км трассы М-3 "Украина", на 41 км - 40 км, 50 км - 48 км, 40 км - 42 км М-5 "Урал", на 56 км - 52 км и на этом же участке в обратном направлении М-8 "Холмогоры" и на участках 97 км - 91 км и 91 км - 83 км М-9 "Балтия".

По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика, камеры для фиксации средней скорости оборудуются на аварийных участках. Например, на Ярославском шоссе в этом месте за 2018 год погибли три человека и были ранены пятеро.

Ранее нарушение разрешенной скорости на трассах камеры фиксировали в конкретной точке, где они расположены. Измерение средней скорости позволяет определить, превышал ли скорость водитель на целом участке дороги.