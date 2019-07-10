В Красногорске три дома вновь отключили от горячей воды

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Горячее водоснабжение трех домов в Павшинской пойме Красногорского городского округа Московской области прервалось из-за аварии, сообщила в среду администрация муниципалитета на своей странице в Facebook.

Ранее 68 из 84 домов микрорайона Павшинская пойма оставались без горячей воды с 4 июля по вечер 9 июля из-за накопившегося долга обслуживающей их котельной за газ. По словам главы муниципалитета Эльмиры Хаймурзиной, отключение затронуло более 50 тыс. человек,

"В связи с аварией на сети коммуникаций котельной "Павшино" в микрорайоне Павшинская пойма отсутствует горячая вода в домах № 46, 48, 50 по Красногорскому бульвару. Сейчас предприняты соответствующие меры по устранению неполадок. Подача горячего водоснабжения будет возобновлена до конца этой недели", - говорится в сообщении администрации.

Именно долги котельной "Павшино" привели к отключению горячей воды 4-9 июля, сообщалось ранее. Задолженность сложилась из-за неуплат со стороны управляющих компаний и жителей. Так, "Павшино" должна была на 1 июля "Газпром межрегионгаз Москва" за энергоресурс 47 млн рублей. Из 10 управляющих компаний, работающих в Павшинской пойме, девять накопили долг перед котельной.