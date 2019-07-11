Ремонт дорог около социальных объектов в Подмосковье планируют завершить в октябре

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Власти Московской области планируют завершить ремонт дорожного покрытия на территории социально-значимых объектов в октябре. В план входят территории медицинских учреждений и автовокзалов, сообщила в четверг пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"Социально-значимые объекты являются основным местом притяжения жителей, поэтому состояние дорожного покрытия на территориях влияет на комфорт населения и повышает уровень доступности для маломобильных групп граждан. На сегодняшний день приступили к ремонту территорий центральной больницы в Сергиевом Посаде, поликлиники в Запрудне и автовокзала в Талдомском городском округе, а также больницы в Дубне. Завершен ремонт на территориях центральной районной больницы в Солнечногорске и родильного дома в Королеве. Полностью завершится ремонт запланированных на этот год территорий социальных объектов в октябре", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексея Гержика.

Отмечается, что в сумме ремонт будет проведен на территориях 158 больниц и поликлиник в 44 муниципальных образованиях, а также на территориях 22 автовокзалов и станций в 22 муниципалитетах. Больше всего ремонтных работ запланировано в Раменском районе - на 15 объектах, в Коломенском округе - на 10, в Люберцах - на 9.

В пресс-службе напомнили, что ремонт территорий соцобъектов проводится в Подмосковье в рамках программы ремонта второй год подряд. В 2018 году асфальтобетонное покрытие заменили на территориях девяти медицинских учреждений и 11 автовокзалов и станций.