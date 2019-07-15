В Люберцах пресечена сходка криминальных авторитетов

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Подмосковные полицейские пресекли сходку так называемых криминальных авторитетов в подмосковных Люберцах, задержаны 32 ее участника. Об этом ТАСС сообщила начальник ГУ МВД РФ по Московской области Татьяна Петрова.

"Сотрудниками полиции в рамках полученной оперативной информации в одном из ресторанов в Люберцах пресечена так называемая сходка участников уголовно-преступной среды, занимающихся криминальным покровительством предпринимателей", - сообщила она.

По ее словам, в ходе проведения операции сотрудниками полиции были задержаны 32 человека, которые доставлены в отделение полиции для установления их личности, дактилоскопирования, проверки на причастность к совершению преступлений и правонарушений. На всех граждан составлены административные протоколы по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти").