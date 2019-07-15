Голосование по выбору общественных территорий для благоустройства началось в Подмосковье

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в приоритетном порядке до 2024 года, началось в Московской области, жители региона смогут принять участие в голосовании на портале "Добродел". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства благоустройства Подмосковья.

"15 июля на портале "Добродел" началось рейтинговое голосование жителей Подмосковья по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в приоритетном порядке до 2024 года. Участвуют все муниципалитеты. Жителям предлагается несколько общественных территорий на выбор в их муниципальном образовании", - говорится в сообщении. Отмечается, что всего для голосования на портале представлено свыше 290 территорий.

"Набравшая наибольшее количество голосов территория должна быть включена в пятилетний план благоустройства, что будет являться условием включения территории в государственную программу Московской области "Формирование комфортной городской среды" в 2020-2024 годы", - приводятся в сообщении слова министра благоустройства региона Михаила Хайкина.

Ранее он сообщал, что в 2019 году в регионе планируется благоустроить 50 общественных территорий. Также до конца года в регионе будут благоустроены 10 набережных.