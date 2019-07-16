Муниципальные центры управления регионом появятся еще в четырех городах Подмосковья

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 16 июля. /ТАСС/. Власти Подмосковья ведут работу по открытию муниципальных центров управления регионом (МЦУР) в городах Московской области, в ближайшее время такие центры появятся в Красногорске, Солнечногорске, Одинцове и Реутове. Об этом во вторник в ходе заседания регионального правительства губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Важная составляющая нашей работы - это сведения, которые мы получаем из Центра управления регионом. Они помогают нам правильно и вовремя реагировать на проблемы, не допускать их обострения. Поэтому сегодня мы ставим масштабную задачу открывать подобные центры управления и на территориях, муниципалитетах. Уже работают центры в Королеве, мы были там и видим результативность работы. В тестовом режиме запускается в Реутове, готовится к запуску в Одинцове, Красногорске, Солнечногорске", - сказал Воробьев.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, до конца года такие муниципальные центры будут открыты во всех муниципальных образованиях региона.

Первый МЦУР открылся 11 апреля 2019 года на территории городского округа Королев Московской области. Работа в центре выстроена по профильным блокам, среди которых здравоохранение, образование, соцзащита, транспорт и дороги, экология, жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, безопасность, государственные и муниципальные услуги, социальные сети и средства массовой информации.

Центр управления регионом (ЦУР) был открыт в конце 2018 года в Доме правительства Московской области. Он позволяет аккумулировать информацию от разных ведомств, анализировать ее и принимать оперативные решения.