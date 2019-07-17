Почти половина погибших в ДТП на дорогах Подмосковья в мае-июне были пьяны

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Около половины погибших на опасных участках дорог в Московской области в мае-июне были нетрезвыми, сообщила в среду пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"При анализе аварий на дорогах Подмосковья [в мае-июне] Министерство транспорта определило девять наиболее аварийных зон в 33 муниципалитетах. В числе городских округов с высоким риском аварийности: Наро-Фоминск, Орехово-Зуево, Подольск, Талдом, Дмитров и Сергиев Посад. На региональных дорогах в данных зонах погибло более 40 человек, почти половина из них нетрезвые водители и пешеходы", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Алексея Гержика.

За прошлые выходные, уточнили в пресс-службе, привлекли к ответственности порядка 160 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Больше всего нарушителей было зафиксировано в Воскресенском и Подольском городских округах. Всего инспекторы проверили на трезвость свыше 9 тыс. водителей.

Проверки ГИБДД, по словам подмосковного министерства, привели к позитивным изменениям - "количество погибших за субботу и воскресенье снизилось в два раза по сравнению с предыдущей неделей и в четыре раза по сравнению с [аналогичным периодом] в прошлом году".