Площадь заказника на юго-востоке Подмосковья планируют увеличить до 7 тыс. га

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Министерство экологии и природопользования Московской области намерено увеличить площадь природного заказника "Урочище "Веревкин бугор" практически в три раза - до 7 тыс. га.

"Минэкологии подготовило проект положения природного заказника регионального значения "Урочище "Веревкин бугор", расположенного на землях городских округов Коломенского и Луховицы. Заказник был создан в 1987 году и до последнего времени не имел четких границ. Кроме того, при обследовании территории особо охраняемой природной территории (ООПТ) было установлено, что в ее состав не включены ценные природные комплексы юга Мещерской низменности в районе слияния рек Оки и Цны. В новой редакции положения площадь заказника увеличена более чем в три раза - с 1923 до 7083 га", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Отмечается, что многие из обитающих на территории заказника видов занесены в Красную книгу. "27 видов встречающихся здесь птиц занесены в Красную книгу Московской области, а 9 из них - скопа, орлан-белохвост, большой подорлик, змееяд, степной лунь, большой кроншнеп, кулик-сорока, черный аист и серый сорокопут - еще и в Красную книгу России. Помимо этого, здесь отмечено обитание нескольких видов краснокнижных бабочек, насекомых, а также краснобрюхой жерлянки, прыткой ящерицы, обыкновенного ужа", - уточняется в сообщении.

Ранее Минэкологии региона увеличило территорию природного заказника "Аринкинский" практически в 20 раз. К 2024 году по нацпроекту "Экология" площадь особо охраняемых природных территорий в Подмосковье должна увеличиться с 4,3% до 15,5% от территории области. Сейчас в регионе существует около 250 ООПТ.