В аэропорту Домодедово открыли первый туристский информационный центр Подмосковья

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Первый туристский информационный центр Подмосковья открылся в среду в московском аэропорту Домодедово. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

"Это первый туристский центр Московской области, объединяющий главные маршруты нашего региона. Проект пилотный, нужно оценить его работу, понять, какие направления интересны туристам, чтобы в дальнейшем усовершенствовать ТИЦ и систему в целом. Аэропорты для таких центров - идеальная локация, ведь через них проходит огромный пассажирский трафик, а это наша основная целевая аудитория. И если говорить о планах, то размещение туристского центра в Шереметьево, стало бы логичным продолжением этой кампании", - цитирует пресс-служба слова вице-губернатора Подмосковья Натальи Виртуозовой.

В мероприятии также приняли участие руководитель комитета по туризму региона в ранге министра Наталья Галкина, глава городского округа Домодедово Александр Двойных и заместитель директора по коммерции аэропорта Домодедово Алексей Раевский.

Центр расположен на втором этаже в основном здании и открыт ежедневно с 8:00 до 21:00. В павильоне можно будет узнать у консультантов о главных достопримечательностях и событиях региона на русском и английском языках, а также составить маршрут с помощью интерактивного экрана.

"Мы хотим, чтобы туристы узнавали о достопримечательностях Московской области не только онлайн. Поэтому очень важно, чтобы в местах массового скопления людей - аэропортах, на вокзалах - работали такие туристские центры, где консультанты расскажут о достопримечательностях Подмосковья: Пушкинской усадьбе в Вяземах, всемирно известной стоянке первобытных людей в Зарайске, прекрасном Кремле в Коломне, сыроварне в Волоколамске, музеях и картинных галереях. Также девушки помогут с выбором отеля и подскажут, какие мероприятия сейчас проходят в регионе", - сказала Галкина.