Рыбный фестиваль пройдет в Серпухове 27-28 июля

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Рыбный фестиваль состоится в городском округе Серпухов 27-28 июля в рамках "Дня Нептуна", гостям представят свыше 150 видов рыбной продукции. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

"27-28 июля 2019 года в историческом центре города Серпухов на территории Принарского парка будет проводиться масштабный праздник "День Нептуна" <...> Дополнительной особенностью данного праздника будет проведение "Рыбного фестиваля", в рамках которого организованы мастер-классы по приготовлению изысканных блюд из рыбы, дегустация и продажа продукции. Гостям фестиваля будет представлено более 150 видов рыбной продукции от 17 добывающих и перерабатывающих компаний: крабы, раки, сибас, нерка, кижуч, корюшка, омуль, муксун, чавыча, дикая форель, морепродукты и другие [виды]", - говорится в сообщении.

Как отметил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников, слова которого приводятся в сообщении, на площадке "Дня Нептуна" также будет развернута зона с аттракционами, тематический фудкорт, а вечером пройдет дискотека.

"День Нептуна" - один из самых ярких летних фестивалей для всей семьи. В этом году праздник стал еще более зрелищным и творческим", - добавил Посаженников. Теперь его обязательным атрибутом является костюмированное шоу, участники которого выступят в роли Нептуна с бородой и трезубцем, русалок, водяных и других мифических героев. После парада пройдет спектакль с участием этих персонажей, а завершится детская часть праздника традиционным обливанием, отметил министр, добавив, что "будут облиты все, кто окажется на берегу и не успеет убежать".