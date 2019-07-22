Промышленное производство в Подмосковье увечилось почти на 11% за I полугодие 2019 года

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Почти на 11% увеличилось промышленное производство в Московской области по итогам первого полугодия 2019 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства экономики и финансов региона.

"Промышленное производство в Московской области за первое полугодие 2019 года выросло на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Производство обрабатывающих отраслей показало рост на 11%. Положительная динамика отмечается практически по всем видам деятельности. Так, производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, выросло в 2,2 раза; компьютеров, электронных и оптических приборов - в 1,9 раза; автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - в 1,6 раза", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что среднемесячная зарплата по итогам первых пяти месяцев текущего года увеличилась на 7,5% и достигла 53336,7 рублей.

"Промышленность - один из основных драйверов экономики Подмосковья. Меры поддержки в приоритетных направлениях способствуют развитию производства. В регионе создаются инвестиционные площадки, формируются долгосрочные привлекательные коммерческие и налоговые условия для компаний, базирующихся в регионе. Приход инвесторов, вложения бизнеса в итоге позволяют развивать экономику и повышать качество жизни в регионе - через создание рабочих мест и рост заработной платы", - процитировали в пресс-службе министра экономики и финансов Подмосковья Елену Мухтиярову.

В ведомстве отметили, что за первое полугодие текущего года оборот розничной торговли по всем каналам реализации составил 1217,6 млрд рублей, отмечается рост 104,9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Также в пресс-службе добавили, что прибыль организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в январе - мае выросла на 10,4% до 293,3 млрд рублей.