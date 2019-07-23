Комплекс для производства высокочистой воды появится в Подольске в 2023 году

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Власти Подмосковья планируют завершить строительство производственно-складского комплекса для получения высокочистой воды в подмосковном Подольске в 2023 году, инвестиции в проект составят более 73 млн рублей. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

"Компания "НПК Медиана-Фильтр" возведет в Подольске производственно-складской комплекс для выпуска промышленных систем подготовки высокочистой воды. Компания планирует реализовать проект в районе "Залинейный" городского округа и ввести в эксплуатацию новое предприятие не позднее января 2023 года", - говорится в сообщении.

По словам заместителя председателя правительства Московской области Вадима Хромова, слова которого приводятся в сообщении, компания "НПК Медиана-Фильтр" получит в долгосрочную аренду земельный участок без торгов для реализации инвестпроекта.

"Земельный участок площадью 0,4 га примыкает с восточной стороны к действующей производственной площадке, что позволит после завершения строительства увеличить выпуск продукции более чем на 50%. Инвестиции в проект составят 73,5 млн рублей", - добавил Хромов.