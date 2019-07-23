Площадь природного заказника вблизи города Шатура увеличена до 418 га

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Власти Московской области утвердили паспорт находящейся вблизи города Шатура особо охраняемой природной территории (ООПТ) "Правобережье реки Поли у села Кривандино" и увеличили площадь заказника почти на 85 га до 418 га, сообщила во вторник пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.

"ООПТ была создана еще в 1990 году, но до последнего момента имела только описательные границы, что могло привести к нарушениям режима особой охраны <...> При проведении земельных работ также было установлено, что площадь заказника в ранее принятых документах была указана с ошибкой. В результате исправления технической ошибки площадь заказника увеличилась с 334 га до 418,39 га", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на территории заказника обитают краснокнижные животные, а также есть охраняемые виды растений.

К 2024 году по нацпроекту "Экология" площадь особо охраняемых природных территорий в Подмосковье должна увеличиться с 4,3% до 15,5% от территории области. Сейчас в регионе существует около 250 ООПТ.