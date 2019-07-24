Дорогу от деревни Яковлево до Калужского шоссе в Новой Москве откроют осенью

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Трасса от деревни Яковлево в Новой Москве до Калужского шоссе протяженностью 5 км откроется осенью. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"На сегодняшний день уже почти полностью уложено дорожное полотно проезжей части, оборудованы тротуары. Сейчас строители возводят шумозащитные экраны высотой четыре и пять метров, устанавливают и подключают светофоры, средства видеонаблюдения. Затем будет выполнено благоустройство территории", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента развития новых территорий Владимира Жидкина.

Трасса будет иметь по две полосы в каждую сторону, боковые съезды и карманы для остановок общественного транспорта. Протяженность автомагистрали составит 5 км.

Всего в рамках развития улично-дорожной сети Троицкого и Новомосковского административных округов в ближайшие три года планируется ввести в эксплуатацию 130 километров новых дорог, построить 38 мостов, тоннелей и эстакад, а также 27 пешеходных переходов.