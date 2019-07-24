Подмосковные врачи получили субсидии на приобретение жилья на 57 млн рублей

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Власти Московской области предоставили 22 врачам субсидии на приобретение жилья по программе "Социальная ипотека" на общую сумму 57 млн рублей. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.

"22 врача получили свидетельства на общую сумму 57 млн рублей. С начала реализации программы "Социальная ипотека", учитывая данную церемонию, 1373 специалиста получили субсидии на приобретение жилья", приводятся в сообщении слова министра жилищной политики Московской области Инны Федотовой.

Как добавила министр здравоохранения Подмосковья Татьяна Мухтасарова, организация комфортных условий для сотрудников медучреждений является приоритетной задачей для регионального Минздрава.

"В настоящее время для поддержки медицинских специалистов на территории области реализуется ряд мер социальной поддержки: единовременные компенсационные выплаты пришедшим работать в сельскую местность, "губернаторская доплата", - добавила Мухтасарова.

Программа ''Социальная ипотека'' действует в регионе с 2016 года. Она предусматривает получение специалистами половины стоимости жилья в качестве первоначального взноса. Сумма основного долга им компенсируется в течение последующих десяти лет. Работники должны выплачивать только процент по кредиту.