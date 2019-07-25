Сбор урожая овощей вырос в Подмосковье на 20%

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Сбор урожая овощных культур защищенного грунта в теплицах сельскохозяйственных организаций Подмосковья вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, всего собрано уже около 46 тыс. т овощей. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

"На сегодняшний день в тепличных хозяйствах региона собрано 45,7 тыс. т овощей. Это на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого годом, когда было собрано чуть больше 36 тыс. т", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия региона Андрея Разина.

В пресс-службе добавили, что в подмосковных теплицах выращивают томаты, огурцы, баклажаны и другие культуры. В ведомстве добавили, что на настоящий момент сбор огурцов составил 24,8 тыс. т, томатов - 20,5 тыс. т и около 400 т - прочей овощной продукции.

"Лидируют по производству овощей защищенного грунта предприятия из городских округов Кашира, Луховицы и города Дзержинский", - добавил министр.

По словам Разина, продукция тепличных хозяйств Московской области реализуется в торговых точках и на сельскохозяйственных ярмарках столицы и региона.

Ранее Разин сообщал, что в текущем году в Московской области планируется собрать около 80 тыс. т овощей защищенного грунта - это почти на 20 тыс. т больше итогов прошлого года.