Дорожные камеры в Подмосковье начнут фиксировать нарушения мотоциклистов

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Власти Московской области и ГИБДД региона договорились о настройке камер фиксации нарушений на дорогах так, чтобы они регистрировали действия мотоциклистов. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"В целях обеспечения безопасности дорожного движения с участием мототехники министерством транспорта и дорожной инфраструктуры совместно с ГИБДД Московской области принято решение о перенастройке камер фотовидеофиксации для обеспечения фиксации нарушений водителями мототранспорта скоростного режима", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что параметры этой инициативы пока не определены и не ясно, где и когда начнется перенастройка камер.