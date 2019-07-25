{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Дорожные камеры в Подмосковье начнут фиксировать нарушения мотоциклистов

В пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отметили, что не ясно, где и когда начнется перенастройка камер

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Власти Московской области и ГИБДД региона договорились о настройке камер фиксации нарушений на дорогах так, чтобы они регистрировали действия мотоциклистов. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"В целях обеспечения безопасности дорожного движения с участием мототехники министерством транспорта и дорожной инфраструктуры совместно с ГИБДД Московской области принято решение о перенастройке камер фотовидеофиксации для обеспечения фиксации нарушений водителями мототранспорта скоростного режима", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что параметры этой инициативы пока не определены и не ясно, где и когда начнется перенастройка камер.

Теги
Россия
Два человека погибли при пожаре в Подмосковье
Пожар произошел в квартире жилого дома
Читать полностью