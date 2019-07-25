Более 430 точек по продаже бахчевых культур заработают в Подмосковье с 1 августа

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Свыше 430 отдельно стоящих точек по продаже бахчевых культур начнут работу в Московской области с 1 августа, сообщила в четверг пресс-служба Министерства потребительского рынка и услуг Подмосковья.

"В этом году на территории Подмосковья будут осуществлять торговую деятельность 435 отдельно стоящих точек, реализующих бахчевые культуры. Наибольшее количество таких торговых объектов расположатся в городских округах Балашиха, Щелковский, Одинцовский, Мытищи и Подольск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что жители смогут посмотреть расположение точек бахчевых развалов на интерактивной карте, ссылка на которую представлена на сайте министерства.

"Все официальные точки продаж бахчевых должны быть оснащены металлической сеткой и навесом, плоды - лежать на деревянном поддоне, продавцы - иметь при себе медицинскую книжку. Кроме того, на нестационарном торговом объекте по продаже арбузов и дынь должна располагаться вывеска с указанием фирменного наименования хозяйствующего субъекта, его основных реквизитов, режима работы и цены на товар. Также на каждом развале должны быть установлены средства измерения (весы, гири) таким образом, чтобы покупатель мог беспрепятственно наблюдать за процессом взвешивания", - приводятся в сообщении слова министра потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимира Посаженникова.

В Подмосковье арбузы и дыни будут представлены на 120 рынках и ярмарках, а также почти в 20 тыс. магазинах. Отмечается, что в специализированных точках цена арбуза составит от 30 рублей за кг, дыни "Торпеда" - от 50 рублей, дыни "Колхозница" от 30 рублей за кг.

"В магазинах можно найти арбузы и дыни нескольких разновидностей и разной фасовки - от целого арбуза до четвертинки. Цена зависит от страны-импортера и разновидности и варьируется от 20 до 2 тыс. рублей за кг", - цитирует пресс-служба Посаженникова.