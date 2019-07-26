Реабилитационный марш-пробег "Мир человека" пройдет в Бородине 27 июля

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Власти Подмосковья совместно с благотворительным фондом "Ратники Отечества" проведут 27 июля в Бородине реабилитационный марш-пробег людей с ограниченными возможностями и участников военных действий "Мир человека". Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Министерства социального развития Московской области.

"Двадцать седьмого июля в Бородине состоится десятый реабилитационный марш-пробег инвалидов и участников военных действий "Мир человека". Участники пройдут путь по местам боевой славы от Шевардинского редута до Батареи Раевского. После финиша участники посетят военно-исторический лагерь "Бородино - 2019", - сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточняется в сообщении, на территории лагеря создана инфраструктура, необходимая для принятия гостей, имеющих ограничения по здоровью. Из Московской области будут участвовать более 150 человек, а всего в мероприятии из всех регионов России планируется более 350 человек.

"Главной задачей всех участников марш-пробега является взаимопомощь и психологическая поддержка в процессе преодоления дистанции, которая составляет 4,5 км, а также готовность прийти на помощь", - приводит пресс-служба слова министра социального развития Московской области Ирины Фаевской.