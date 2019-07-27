Железнодорожную станцию в Дмитрове переименовали в честь ветерана Марии Барсученко

ТАСС, 28 июля. Переименованную в честь ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ) платформу открыли на Савеловском направлении Московской железной дороги в Дмитрове. Об этом сообщил в своем аккаунте в Twitter губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Назвали станцию в Дмитрове именем ветерана Великой Отечественной войны Марии Барсученко. Когда в Подмосковье пришли фашисты, она выполняла стратегически важную работу - была стрелочницей на железной дороге...", - написал губернатор.

Как уточнили ТАСС в региональном министерстве спорта, 27 июля в подмосковном Дмитрове открыли железнодорожную платформу 75 км Савеловского направления, которой теперь присвоено имя работницы железной дороги, ветерана ВОВ Барсученко.

"Я приехала сюда 18-летней сибирской девчонкой. У меня там никого не было, а здесь, в Дмитрове, был брат. Мне нужно было работать, но без прописки никуда не брали. Тогда я пошла устраиваться на железнодорожный вокзал. Меня отговаривали и говорили, что эта работа не для меня, что я могу попасть под поезд, под пули. Когда немцы были на подступах, было действительно страшно!", - рассказала в ходе церемонии Барсученко, чьи слова приводит пресс-служба минспорта Подмосковья.

Как добавили в пресс-службе ведомства, процесс переименования платформы инициировали волонтеры спортивного движения "Живу спортом". Добровольцы обратились с соответствующим письмом в Российские железные дороги (РЖД), в котором предложили увековечить подвиг Барсученко. На торжественном открытии платформы представитель РЖД вручил Марии Тимофеевне копию приказа о переименовании станции.

"Во время войны Барсученко работала стрелочницей в подмосковном Дмитрове. В частности, она занималась переводом стрелок, обеспечивая тем самым маневренность и продвижение бронепоездов, которые защищали подступы к городу. На тот момент Барсученко было всего 20 лет. За свою отвагу стрелочница была награждена Орденом Красной Звезды", - уточнили в министерстве.