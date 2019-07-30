Власти Подмосковья планируют открыть 36 школ в 2020 году в рамках нацпроекта "Образование"

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 30 июля. /ТАСС/. Порядка 40 школ, построенных по проекту "Современная школа" нацпроекта "Образование", будут введены в эксплуатацию в Московской области в 2020 году, из них 21 планируют открыть к новому учебному году. Об этом на заседании регионального правительства во вторник сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Руслан Тагиев.

"В рамках <...> проекта "Современная школа" в Московской области реализуется масштабная программа по строительству 50 школ <...> В 2020 году мы планируем ввод 36 школ, из них 21 школа должна быть построена и введена в эксплуатацию к началу учебного года. В 2021 году ввод еще 14 образовательных учреждений, все они должны быть открыты к 1 сентября", - сказал Тагиев.

Он отметил, что в настоящее время на этапе строительства находятся 11 объектов.

В апреле вице-премьер РФ Татьяна Голикова, министр просвещения Ольга Васильева и губернатор области Андрей Воробьев дали старт единовременной закладке 50 школ в Подмосковье.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.