В Подмосковье к началу учебного года откроют девять школ

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 30 июля. /ТАСС/. Девять новых школ заработают в Московской области к началу учебного года, из них два образовательных учреждения уже введены в эксплуатацию. Об этом в ходе заседания регионального правительства во вторник сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Руслан Тагиев.

"На сегодняшний день одна школа в Лотошине и еще одна школа в поселке Большевик городского округа Серпухов введены в эксплуатацию. В августе планируем ввести в эксплуатацию еще семь образовательных объектов, чтобы обеспечить их открытие к началу учебного года", - сказал Тагиев.

По его словам, всего в текущем году в Московской области планируют построить 15 школ на 6,7 тыс. мест и шесть детских садов на 1,5 тыс. мест.

Тагиев также добавил, что на 2019 год в регионе запланировано строительство около 90 социальных объектов, из них более 10 уже введены в эксплуатацию.