В Подмосковье планируют открыть пять новых поликлиник до конца 2019 года

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 30 июля. /ТАСС/. Власти Московской области планируют до конца года ввести в эксплуатацию пять новых поликлиник и две больницы. Об этом сообщил во вторник на заседании регионального правительства министр строительного комплекса Подмосковья Руслан Тагиев.

"В рамках госпрограммы до конца года обеспечим ввод пяти поликлиник, двух больниц, 25 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП)", - сказал он, уточнив, что ввод пяти новых поликлиник пройдет в Орехово-Зуеве, Дмитрове, Химках, Мытищи и Ленинском районе.

Тагиев добавил, что в рамках программы бюджетного строительства на 2019-2024 годы планируется ввести в эксплуатацию порядка 315 социальных объектов. Объем финансирования программы составляет более 210 млрд рублей. На 2019 год в регионе запланировано строительство около 90 соцобъектов, из них более 10 уже введены в эксплуатацию.