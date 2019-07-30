{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Программу благоустройства дворов планируют завершить в Подмосковье к 2023 году

В 2019 году по программе планируется благоустроить 1,3 тыс. дворов

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 30 июля. /ТАСС/. Власти Московской области намерены завершить программу комплексного благоустройства дворов к 2023 году, в текущем году по программе будут благоустроены более 1,3 тыс. дворовых территорий. Об этом сообщил во вторник журналистам министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

"У нас стандартная тема, что 10% дворов ежегодно должно приводиться в порядок. Соответственно, если у нас 13 тыс. дворов, я думаю, что на будущий год у нас будет такая же программа по количеству дворов <...> Мы должны к 2023 году завершить [благоустройство дворов]", - сказал Хайкин.

Как отмечается в презентации к выступлению министра на заседании регионального правительства, в текущем году в Подмосковье будет благоустроено 1360 дворовых территорий. С 2015 по 2018 год в Московской области благоустроили 6,2 тыс. дворов, что составляет почти половину от всего их количества в регионе.

Теги
Россия
В Подмосковье планируют открыть пять новых поликлиник до конца 2019 года
Также предполагается введение в эксплуатацию двух больниц и 25 фельдшерско-акушерских пунктов
Читать полностью