Программу благоустройства дворов планируют завершить в Подмосковье к 2023 году

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 30 июля. /ТАСС/. Власти Московской области намерены завершить программу комплексного благоустройства дворов к 2023 году, в текущем году по программе будут благоустроены более 1,3 тыс. дворовых территорий. Об этом сообщил во вторник журналистам министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

"У нас стандартная тема, что 10% дворов ежегодно должно приводиться в порядок. Соответственно, если у нас 13 тыс. дворов, я думаю, что на будущий год у нас будет такая же программа по количеству дворов <...> Мы должны к 2023 году завершить [благоустройство дворов]", - сказал Хайкин.

Как отмечается в презентации к выступлению министра на заседании регионального правительства, в текущем году в Подмосковье будет благоустроено 1360 дворовых территорий. С 2015 по 2018 год в Московской области благоустроили 6,2 тыс. дворов, что составляет почти половину от всего их количества в регионе.