Афанасьевский мост в Воскресенске откроют после реконструкции в 2021 году

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Власти Московской области планируют завершить реконструкцию Афанасьевского моста через Москву-реку в Воскресенске и открыть по нему движение в 2021 году, сообщила во вторник пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Знаю проблемы моста, который находится в аварийном состоянии. Мы поставили его в план реконструкции и планируем открыть в 2021 году", - приводит пресс-служба слова губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Афанасьевский мост - это часть технологической дороги, которая соединяет Афанасьевский карьер и цементный завод по другую сторону реки. Объект построил французский производитель строительных материалов Lafarge для нужд предприятия в 1961 году, но им пользовались жители Воскресенска и ближайших населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что Афанасьевский мост - один из нескольких автомобильных мостов через Москву-реку в Воскресенске, ближайший от него находится в 11 км. Lafarge закрыл объект 1 июля 2018 года в связи с его высокой степенью износа. Связь ближайших населенных пунктов с Воскресенском оказалась затруднена, образовались многочасовые пробки.

Также в июле прошлого года правительство региона приняло решение выйти на переговоры с Lafarge о передаче сооружения в собственность муниципалитета, чтобы его реконструировать или построить новый объект. Предприятие выразило готовность передать мост муниципалитету.