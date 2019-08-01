Центры для консультаций по имущественным вопросам откроют в Подмосковье в августе

Москва, 1 августа. /ТАСС/. Московское областное бюро технической инвентаризации (БТИ) "Мобти" откроет в августе бесплатные консультационные центры по земельно-имущественным вопросам в трех городских округах Подмосковья на базе МФЦ. До конца 2019 года планируется открыть еще 15 таких центров, сообщила в четверг пресс-служба Минмособлимущества.

"До конца лета будут открыты три офиса для консультаций БТИ на базе МФЦ Подмосковья, в которых граждане смогут получить совет квалифицированных специалистов по земельно-имущественным вопросам. Так, новые центры появятся в Рузе, Ликино-Дулево и Наро-Фоминске. До конца 2019 года планируется открыть еще 15 центров", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора ГУП МО "Мобти" Романа Ларина, часть населения Подмосковья понимает необходимость регистрации объектов недвижимости, но не знает, как это сделать, жители боятся непонятного и сложного для них процесса. "Государственные структуры помогут жителям лучше взаимодействовать со своими активами и законодательно их защитить", - цитирует пресс-служба министра имущественных отношений Московской области Владислава Когана.