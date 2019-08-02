Всероссийский день физкультурника пройдет в Видном 10 августа

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Стадион "Металлург" в Видном соберет спортсменов со всей Московской области в честь празднования Всероссийского дня физкультурника 10 августа. На базе спортивных центров города состоятся соревнования по уличному баскетболу, детскому дворовому футболу, гонки на беговелах, состязания по воркауту, паркуру, сообщила в пятницу пресс-служба регионального Министерства физической культуры и спорта.

"В честь Всероссийского дня физкультурника на стадионе "Металлург" в городе Видном 10 августа состоятся физкультурно-спортивные мероприятия. Участники продемонстрируют свое мастерство в таких дисциплинах как теннис, гонка на беговелах и велосипедах, кроссфит, воркаут и паркур, а также пройдут испытания комплекса ГТО. Ожидается, что в празднике примут участие более 1,5 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Также пресс-служба отмечает, что для всех гостей будут установлены спортивные интерактивные площадки "Сила удара", "Уличный футбол" и "Гигантская дженга".

Одним из центральных событий Всероссийского дня физкультурника станет награждение победительницы и финалисток областного конкурса "Мисс Живу спортом".

