Проектирование развязки между старыми и новыми Химками завершат осенью 2019 года

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Проектирование транспортной развязки между старыми и новыми Химками завершится осенью текущего года, дорожный объект будет иметь протяженность 3,5 км. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Проектирование развязки завершится осенью 2019 года, в IV квартале планируется проведение конкурсных процедур на строительно-монтажные работы. Это позволит в 2021 году, как президенту Владимиру Путину докладывал губернатор Андрей Воробьев, завершить строительство транспортной развязки", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Алексея Гержика.

Он добавил, что уже были выполнены предпроектные работы, в ходе которых выбран наиболее оптимальный вариант конфигурации транспортной развязки.

"Принято решение о строительстве двухуровневой развязки общей протяженностью 3,5 км с эстакадой через Ленинградское шоссе, которая соединит улицу Репина с улицей Дружбы. Число полос движения по основному ходу и съездам составит от двух до пяти. Ориентировочная стоимость строительства развязки - порядка 2 млрд рублей, из которых 1 млрд рублей - финансирование федерального бюджета", - добавил министр.

В материале отмечается, что проектирование развязки выполнит ОАО "Институт Гипростроймост". Стоимость контракта на проектные работы составляет около 160 млн рублей с финансированием из регионального бюджета. В пресс-службе также пояснили, существующая интенсивность движения транспорта по улице Репина составляет порядка 1,3 тыс. автомобилей в час, в пиковое время пробки достигают семи-девяти баллов. Строительства дорожного объекта позволит разгрузить транспортную развязку на пересечении Ленинградского шоссе и Юбилейного проспекта.

Во время посещения НПО "Энергомаш" 12 апреля президент РФ Владимир Путин дал поручение решить проблему транспортного соединения между старыми и новыми Химками. Восемнадцатого апреля на встрече с главой государства министр транспорта РФ Евгений Дитрих и губернатор Московской области Андрей Воробьев доложили о строительстве транспортной развязки на улице Репина.