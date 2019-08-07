Воробьев заявил, что Подмосковье будет стремиться к триллиону рублей инвестиций

ГОРКИ, 7 августа. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым рассказал об экономической политике региона, цель которой - довести до триллиона рублей размер привлеченных инвестиций.

"Стараемся привлекать инвесторов, в прошлом году мы 870 млрд рублей привлекли. Но в рамках указов президента должны стремиться к триллиону. Очень надеюсь, в этом году мы привлечем порядка 950-970 млрд рублей в основной капитал", - сказал он. "Конечно, рабочие места, налоги - это стратегическая задача, которой мы тоже занимаемся каждый день", - добавил губернатор

Он также рассказал о реализации нацпроекта по благоустройству городов, уточнив, что область в этом году получит дополнительные ресурсы на эти цели.