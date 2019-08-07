В Подмосковье построят 36 школ к концу 2020 года

ГОРКИ, 7 августа. /ТАСС/. Власти Подмосковья в области развития образования "сделали акцент на школы", к концу 2020 года в регионе построят 36 новых школ. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Глава кабмина упомянул, что неоднократно во время посещений Московской области наблюдал за тем, как развивается система образования, в том числе дошкольного. По его мнению, для региона эта задача и сейчас остается актуальной, поскольку область большая и число детей увеличивается.

Воробьев согласился, что в целом тема создания социальной инфраструктуры сегодня актуальна для Подмосковья - в регионе строилось много жилья, но инфраструктура в ряде случаев запаздывала. Сейчас в области построено много детских садов, отметил он, напомнив, что премьер уже посещал некоторые районы, где сдавались большие комфортные детсады. "Хорошие сады, правда", - согласился Медведев.

"Сейчас акцент на школы. В этом году мы к 1 сентября сдадим девять, а всего в этом году 15 школ, но заложили еще 50. Это очень серьезная задача, к 1 сентября 2020 года мы должны сдать 36 школ, такой серьезный план. Но это острая необходимость", - сообщил Воробьев.

Глава региона отметил, что это будут большие школы, самая большая из них - на 1350 мест - откроется 1 сентября в Одинцове.