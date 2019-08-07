Власти Подмосковья планируют развивать связи с Китаем в области реабилитационной медицины

ШЭНЬЧЖЭНЬ (провинция Гуандун, Южный Китай), 7 августа. / Корр. ТАСС Николай Селищев/. Власти Подмосковья готовы развивать с регионами Южного Китая активное сотрудничество в области реабилитационной медицины. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС в среду и.о. министра инвестиций и инноваций Московской области Антон Логинов.

"На прошедшей встрече с китайской стороной мы обсуждали сотрудничество не только в области экономики, но и в сфере образования, медицины, - рассказал он. - Традиционная китайская медицина сильна в плане реабилитации, к тому же в Китае делается особый упор на онкологии, лечении сердечно-сосудистых заболеваний".

По данным чиновника, в последние годы специалисты КНР усиленно работают в этом направлении. "Особый приоритет отдается вопросам реабилитации после болезней и серьезных операций. Китайская сторона заявила, что у них есть соответствующий опыт и им было бы интересно как минимум обмениваться знаниями и специалистами", - пояснил Логинов.

Первые шаги

Как рассказал и.о. министра инвестиций, существует реальная возможность организации командировок специалистов из Китая в Московскую область на период нескольких месяцев. Предполагается, что в ходе таких поездок будут представлены лучшие практики, вплоть до открытия реабилитационного центра китайской медицины. "Реализовать такие планы вполне возможно", - подчеркнул он.

Логинов добавил, что вопрос официального внедрения нетрадиционных восточных методик в России прежде уже обсуждался, однако возникли сложности в плане сертификации в РФ китайских врачей, специализирующихся по таким направлениям. В то же время, он отметил, что процедуры реабилитации, в отличие от курсов лечения с применением экзотических процедур, вполне могут начать внедряться в обозримой перспективе. "Мы обсуждаем возможности создания подобного реабилитационного центра с японским бизнесом - никаких проблем с этим нет. Очень постараемся, чтобы такие учреждения появились в Московской области уже в ближайшее время", - пояснил чиновник.

По его словам, для воплощения в жизнь таких планов хорошо подходит несколько объектов, расположенных в Красногорске и Подольске. Логинов уточнил, что на первом этапе будет целесообразно провести отдельную встречу с российским Минздравом, выделить наиболее подходящие для сотрудничества отечественные учреждения и начать проработку технических заданий. В плане географии, как объяснил Логинов, у китайских партнеров будет выбор: осуществлять деятельность ближе к густонаселенной части региона - в Москве и прилегающим к ней территориям, либо же обосноваться в более экологически дружелюбных районах области.

"Все зависит от пожеланий китайской стороны", - отметил и.о. министра. Он напомнил, что за последние пять лет в регионе было построено несколько крупных перинатальных центров (медицинских учреждений, занимающихся проблемами лечения бесплодия, сохранения беременности и предлагающих послеродовые процедуры роженицам и новорожденным - прим. ТАСС) по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева, где могли бы активно внедряться реабилитационные медицинские практики Китая.

Логинов напомнил, что недавно в Наро-Фоминске, Подольске и Балашихе практически "с нуля" были построены профильные объекты. "Там лечат заболевания младенцев, а у китайских коллег есть большой опыт, в том числе по выхаживанию детей с тяжелыми заболеваниями. Можно в этом плане сотрудничать", - подытожил он.

С 5 по 9 августа в КНР находится делегация во главе с и.о. министра инвестиций и инноваций Московской области. Вместе с ним прибыли российские бизнесмены - производители пищевой продукции. Задача визита - не только ознакомить южные и восточные провинции Китая с потенциалом региона, оказать содействие продвижению двусторонней торговли и привлечению китайского капитала, но и обсудить возможные совместные проекты в социальной сфере и здравоохранении.