Площадь природного заказника в Павловском Посаде увеличили втрое

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Власти Московской области утвердили новую редакцию положения о природном заказнике "Сосняки Электрогорского лесничества" в Павловском Посаде. Площадь заказника увеличилась в три раза - с 664 га до 2019 га, сообщила в среду пресс-служба регионального Министерства экологии и природопользования.

"Эти места отличаются большим видовым разнообразием, здесь обитают 75 видов позвоночных животных, в том числе подлежащих особой охране. Расширение площади заказника позволит сохранить уникальную флору и фауну", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области - министра экологии и природопользования Дмитрия Куракина.

По его словам, заказник создавался почти 20 лет назад, и ранее в его состав не были включены некоторые экосистемы. На территории заказника обитает несколько видов рыб, амфибий и рептилий, а также 44 вида птиц и 16 - млекопитающих.

По данным пресс-службы, в Подмосковье около 250 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения. Минэкологии ведет работу по организации 17 новых ООПТ на территории области.