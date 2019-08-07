Дождь, гроза и ветер ожидаются до утра четверга в Подмосковье

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Дождь, гроза и ветер ожидается в Подмосковье вечером в среду и четверг. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", с 17:00 среды до утра четверга по Московской области ожидается дождь, гроза, ветер 7-12 м/с", - сообщили в ведомстве.

Спасатели Подмосковья советуют закрывать в домах форточки и окна, не прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями и около недостроенных зданий.